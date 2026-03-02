Forlì, Avis: grandi numeri verso il 90° compleanno

Al Teatro Diego Fabbri Avis Comunale Forlì ha dato forma a tre parole che accompagnano il suo novantesimo compleanno: la cura intesa come attenzione concreta verso la comunità, la fiducia come apertura ai cambiamenti che il presente impone, il futuro come luogo in cui continueremo a vivere e a costruire responsabilità condivise. L’Assemblea dei soci è stata l’occasione per raccontare i risultati del 2025 e indicare la direzione dei prossimi mesi.

Nel 2025 sono state 7.996 le unità di sangue raccolte, in continuità con gli anni precedenti, consentendo di soddisfare il fabbisogno del territorio. Il sangue donato nei punti di raccolta è stato utilizzato in situazioni estremamente sensibili, come trasfusioni, trapianti di organi, trasfusioni nei reparti oncologici, dialisi, incidenti gravi, emorragie da parto e operazioni chirurgiche invasive o d’urgenza.

Particolarmente significativo l’andamento della raccolta plasma: nel 2025 le unità raccolte sono state 5.553, con un incremento del 10% rispetto al 2024 e del 38% rispetto al 2023, in linea con le maggiori richieste da parte dell’Officina Trasfusionale.

«Avis Comunale Forlì nel 2026 festeggia il suo novantesimo compleanno all’insegna delle parole Cura Fiducia Futuro. Cura delle persone, delle relazioni, dell’associazione. Fiducia reciproca, nelle competenze e nei valori che condividiamo. Futuro, come responsabilità quotidiana verso chi verrà dopo di noi. La nostra massima attenzione è nella raccolta del plasma e nel massimo coinvolgimento della maggior parte dei donatori e delle donatrici ad avvicinarsi al dono di questo indispensabile farmaco salvavita, sull’esempio degli eccellenti risultati del 2025 sul nostro territorio che fanno ben sperare verso il raggiungimento dell’auto sufficienza nazionale, obiettivo ancora lontano, ma su cui noi vogliamo continuare a dare il nostro contributo sostanziale».

Nel 2026 AVIS Forlì celebrerà il proprio 90° anniversario, un passaggio che si colloca nel percorso di crescita dell’associazione e che dà ulteriore significato agli obiettivi indicati per il futuro. È proseguito anche il progetto di sensibilizzazione nelle scuole del territorio: sono stati coinvolti 1.325 alunni delle classi seconde medie attraverso 39 incontri e 1.738 studenti delle classi quinte superiori in 42 incontri complessivi.

Dal punto di vista economico, nel corso del 2025 non si sono verificati ostacoli rilevanti o imprevisti particolari in ordine al bilancio associativo. L’anno si è chiuso con un avanzo di gestione di 244.488 euro.

Un momento particolarmente significativo dell’Assemblea è stato dedicato alla consegna delle benemerenze: sono stati 667 i donatori e le donatrici premiati. In dettaglio, 279 hanno ricevuto la benemerenza in rame (almeno 6 donazioni), 178 in argento (almeno 12 donazioni), 89 in argento dorato (almeno 24 donazioni), 64 in oro (almeno 40 donazioni), 42 in oro con rubino (almeno 60 donazioni), 12 in oro con smeraldo e 3 in oro con diamante (rispettivamente da 80 e 120 donazioni).

L’Assemblea è stata accompagnata dall’intermezzo musicale di Matilde Montanari che, insieme alla sua band, ha portato sul palco energia e sensibilità