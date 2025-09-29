Forlì, Avis celebra i 90 anni con un concorso e un corso di fumetti

Avis Comunale Forlì celebra i novant’anni di attività con un’iniziativa che unisce creatività, formazione e cittadinanza attiva: la quarta edizione del concorso e corso di fumetto “1936–2026 Avis Forlì fa 90 anni di solidarietà: il viaggio del dono dal sangue al plasma”. Un progetto che, come nelle passate edizioni, mira a diffondere la cultura del dono attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente, capace di parlare a tutte le generazioni.

Le edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di decine di giovani, autori di opere originali poi esposte nella piazza dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni. Quest’anno l’iniziativa amplia i suoi orizzonti: accanto agli studenti delle scuole secondarie forlivesi e del circondario, il concorso apre le porte anche agli universitari iscritti a corsi con sede in città. Un’occasione concreta per raccontare, con matite e creatività, il valore della solidarietà e la storia di una comunità che dal 1936 promuove salute e impegno civico.

Il tema scelto, “Il viaggio del dono dal sangue al plasma”, invita i partecipanti a ripercorrere un cammino quasi centenario. Dalle prime raccolte di sangue negli anni Trenta all’odierna valorizzazione del plasma, indispensabile per la produzione di farmaci salvavita, il concorso stimola una riflessione sui progressi scientifici e sociali che hanno reso la donazione un gesto sempre più consapevole e fondamentale.

Ad accompagnare il concorso torna il corso gratuito di fumetto, dal 30 settembre al 24 ottobre nella Casa del Donatore di via G. della Torre 7. Le lezioni, tenute da professionisti del settore ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 18, sono aperte a tutti, senza limiti di età: un’opportunità per acquisire tecniche narrative e grafiche, utile sia a chi intende partecipare al concorso sia a chi desidera avvicinarsi per curiosità al mondo del fumetto. La frequenza al corso non vincola né per età né per status di studente.

Le iscrizioni, ancora aperte, possono essere effettuate fino al 7 ottobre, data della terza lezione, direttamente in sede, online sul sito www.avisforli.it o recandosi alla Casa del Donatore negli orari di apertura. Sul portale sono disponibili regolamento, modulo, calendario aggiornato e locandina.

Un’occasione da non perdere per chi vuole coniugare espressione artistica e impegno civile, partecipando a un percorso che celebra novant’anni di solidarietà e guarda con entusiasmo e consapevolezza al futuro della donazione.