Forlì, aveva rubato 30mila euro a furia di abbracci: i Carabinieri la scoprono nel milanese

Il 16 agosto i Carabinieri di Forlì hanno arrestato, in collaborazione con i colleghi dell’Arma di San Giuliano Milanese una donna ritenuta responsabile di ben 5 furti consumati con l’ormai rinomata tecnica “dell’abbraccio”, utilizzata soprattutto per i furti di orologi particolarmente preziosi - le vittime, avvicinate con richieste di aiuto, giungono a contatto fisico con i malfattori che li derubano dei loro orologi o monili preziosi.

La donna, di origine straniera, tra i mesi di maggio e giugno ha portato a segno ben 5 colpi nel comune di Forlì - il bottino s’aggirerebbe sui 30.000 euro circa - fino a quando le meticolose indagini condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Forlì, hanno condotto alla sua individuazione.

Gli uomini dell’Arma, dopo avere scoperto una serie di veicoli utilizzati dalla donna per i suoi spostamenti, sono giunti a localizzare la sua abitazione in un comune dell’hinterland di Milano. La donna, arrestata in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere, è stata associata presso la Sezione Femminile del carcere di Milano San Vittore, a disposizione dell’A.G..