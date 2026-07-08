Forlì, aveva a casa 60 proiettili o bossoli detenuti illegalmente: denunciato

FORLI’. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola, con l’impiego dei militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno eseguito una serie di servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere nonché alla guida in stato di ebbrezza e allo spaccio e/o all’abuso/uso di sostanze stupefacenti. I controlli, effettuati dal tardo pomeriggio alla sera inoltrata, lungo le principali arterie stradali del territorio, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sei persone, in particolare:

- tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti - due per controlli stradali ed uno a seguito di sinistro stradale - sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge (con valori etilici da un minimo di 1,60 grammo per litro ed un massimo di 2,50 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura e i veicoli, in un caso sequestrato per la confisca e negli altri due casi affidati a persone idonee alla guida;

- due giovani cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, durante il controllo, risultavano privi di documenti validi per il soggiorno

sul territorio nazionale e, pertanto, avviati presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale;

- un uomo per “minaccia”, “detenzione abusiva di munizioni” e “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, poiché a seguito di accertamenti conseguenti ad una minaccia sporta nei confronti di un conoscente, veniva trovato in possesso di oltre un etto di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché una sessantina tra proiettili e bossoli di vario calibro, detenuti illegalmente. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.