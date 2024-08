Forlì, avanza il terzo lotto della tangenziale

In alcuni tratti sono già visibili alcune parti portanti della tangenziale che collegherà i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano con il resto dell’anello a scorrimento veloce forlivese. Proseguono, infatti, a grandi falcate i cantieri per i lavori per la costruzione del terzo lotto della tangenziale est di Forlì per circa 3,6 chilometri di lunghezza. Un’opera imponente che è frutto dell’interlocuzione di diversi attori. «I lavori dal punto di vista delle tempistiche sono in linea con il cronoprogramma – afferma l’assessore Giuseppe Petetta –. Nel tratto interessato di viale dell’Appennino sono state portate a termine tutte le bonifiche». Anche durante i giorni più caldi dell’anno, quando in città si boccheggiava per il caldo, i cantieri hanno proseguito. «La ditta sta lavorando senza intoppi – prosegue l’assessore – il cantiere è esteso e al lavoro ci sono diverse squadre».

