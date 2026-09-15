Forlì. Autonomia finanziaria per la libertà delle donne, giovedì l’incontro con l’imprenditrice Alice Bush

La vera parità di genere non si misura soltanto sui diritti affermati o sulle parole spese nei dibattiti pubblici. Si costruisce soprattutto attraverso la gestione concreta della propria vita e, inevitabilmente, del proprio denaro. Da questa consapevolezza nasce l’appuntamento “Educazione finanziaria al femminile”, promosso dall’associazione Pagine Sorelle, in programma giovedì alle 18.30 nella cornice del complesso di San Giacomo, all’interno del cartellone del Festival del Buon Vivere.

La protagonista

L’incontro affronta un tema cruciale quanto ancora troppo spesso trascurato nel dibattito culturale: l’educazione finanziaria al femminile. Un argomento apparentemente lontano dai percorsi letterari tradizionali dell’associazione, ma intimamente legato all’emancipazione quotidiana, alla libertà di scelta e all’autonomia delle donne. Ospite principale della serata sarà Alice Bush, imprenditrice e celebre voce di Dear Alice, podcast sulla crescita personale e professionale capace di superare i 4 milioni di ascolti. Nel corso del dibattito si parlerà di risparmio, investimenti e gestione delle risorse economiche, proponendo un approccio divulgativo, inclusivo e privo di ostici tecnicismi, pensato per abbattere le barriere culturali che spesso allontanano il pubblico femminile dalla finanza.

Lettrici

A dialogare con Alice Bush saranno Ilaria Spadaccini, storyteller strategica, scrittrice e presidente di Pagine Sorelle, e Giulia Spagnolo, marketing project manager e membro del Direttivo dell’associazione. Insieme evidenzieranno come la cultura economica rappresenti uno strumento essenziale per abitare il presente con sicurezza e progettare il futuro da protagoniste.

Come sottolinea la presidenza dell’associazione, fondare una comunità di lettrici più consapevoli significa anche aprire spazio a conversazioni necessarie su temi reali. Portare la lettura e la riflessione culturale oltre i confini classici del libro permette di trasformare la cultura in uno strumento operativo di emancipazione sociale.

La collaborazione

L’evento è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì e della Bcc, realtà che condividono l’importanza di promuovere una più capillare alfabetizzazione finanziaria sul territorio. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Un’occasione preziosa per la cittadinanza per confrontarsi su un pilastro fondamentale dell’eguaglianza: la piena indipendenza economica.