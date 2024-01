Un’auto è andata a fuoco in viale Italia a Forlì. L’incendio è divampato poco prima delle 15 di oggi e ha coinvolto altre tre automobili, risultate danneggiate, e ha causato il leggero ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme oltre al 118 per soccorrere la donna, poi portata in ospedale. Sulle cause dell’incendio indaga la polizia.