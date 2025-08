Forlì. Auto si ribalta in A14, due donne ferite trasportate al Bufalini

Auto si ribalta in autostrada, due donne ferite e trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:45 in A 14 al Km 73, è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì per estrarre una donna rimasta incastrata all’interno di una vettura ribaltata. La donna è stata affidata al personale sanitario del 118, così come l’altra persona ferita, per le cure e il trasporto all’ospedale di Cesena. Le due donne non sono in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le corsie di marcia. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Stradale.