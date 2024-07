Paura e disagi per la dinamica di un incidente che stamani ha portato un’automobile a ribaltarsi su un lato in via Zanchini. Alle ore 10.20 è stato necessario l’intervento di una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì.

La squadra ha operato per estrarre dall’abitacolo il conducente, che aveva perso il controllo del veicolo. Sul posto anche la polizia locale.