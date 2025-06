Alle 10.45 una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in via Decio Raggio per incidente stradale. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza una autovettura che dopo avere impattato un albero si è ribaltata. Presenti sul posto 118 e Polizia Locale. Ilferito per fortuna non ha riportato gravi conseguenza