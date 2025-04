Auto in fiamme nel primissimo pomeriggio di oggi a Forlì. Verso le 12.40, una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via Correcchio per l’incendio di una autovettura. La squadra ha operato per spegnere le fiamme che avvolgevano tutto il veicolo e si stavano estendendo alla vicina vegetazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.