Forlì, auto esce di strada e abbatte cancellata

Alle 14.43 della giornata di Ferragosto una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta nel comune di Predappio, presso la frazione di San Lorenzo in Noceto, a causa di un incidente stradale. Un unico veicolo è uscito dalla carreggiata andando ad impattare contro una cancellata, abbattendola. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed il personale della Polizia Locale e Carabinieri per i rilievi di competenza. Gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti in modo non grave secondo i primi accertamenti.