Forlì, aumentano i casi di Covid: “Ma nessun allarme”

«Anche se se ne parla meno, il Covid è ancora un virus presente e circolante che ci ha dimostrato di sapersi diffondere rapidamente, creando spesso delle ondate di contagi soprattutto nei periodi in cui le interazioni tra le persone sono maggiori. In queste settimane stiamo registrando effettivamente un aumento dei casi diagnosticati nei Pronto soccorsi o durante i ricoveri, fenomeno che conferma che anche quest’anno, come in passato, il Covid ha un aumento di circolazione nei mesi estivi. Pur registrando un aumento tuttavia, siamo lontani dalle situazioni che abbiamo vissuto negli scorsi anni e non ci sono elementi di allarme».