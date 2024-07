Forlì, attivato il servizio notturno di Polizia locale

E’ partito il servizio notturno, una volta a settimana, della Polizia Locale. In particolare 3 agenti, più un funzionario responsabile e un vigile impegnato a raccogliere eventuali segnalazioni, pattugliano dall’1 di notte alle 7 del mattino le zone più critiche della città mercuriale. «Si tratta di un esperimento – spiega l’assessore alla sicurezza, Luca Bartolini –, il Comune al momento riesce a coprire con risorse proprie questo servizio notturno». Ma come funziona? «Una pattuglia della Polizia locale, anche in seguito all’aumento di furti, nelle ore notturne girerà con l’autovettura a perlustrare le zone cosiddette più a rischio e che sappiamo essere spesso soggette a degrado – prosegue l’assessore –. Non solo, i tre agenti impegnati nel servizio notturno potranno agire anche su segnalazione dei cittadini dove fosse necessario. Il tutto, comunque, è organizzato in collaborazione e a supporto delle altre forze dell’ordine».