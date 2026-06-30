Forlì, attesi 700 ciclisti per la Gran Fondo “La Casartelli”

Piazza Saffi si prepara ad accogliere la terza edizione della Gran Fondo “La Casartelli”, manifestazione dedicata alla memoria di Fabio Casartelli, il giovane campione forlivese di ciclismo che vinse l’oro olimpico a Barcellona 1992, scomparso a soli 20 anni in un tragico incidente. L’iniziativa, in programma domenica con partenza alle 7 circa, non è una manifestazione competitiva. «Sarà un momento per ricordare Fabio come persona, un ragazzo solare e pieno di valori - hanno detto Annalisa Rosetti e Marco Casartelli, moglie e figlio dell’indimenticato campione olimpico di ciclismo -, al di là del ricordo come atleta». Sono tre i percorsi tra i quali i partecipanti potranno scegliere. Un tracciato da 48 km, 500 m di dislivello che attraversa le campagne attorno a Forlì, con strade tranquille e panorami che si aprono lentamente. Un percorso intermedio di 85 km che passa attraverso Bertinoro e Teodorano. Infine il tragitto da 125 km che si inoltra verso Barbotto e Santa Maria Rio Petra. Ogni tracciato è in marcia libera, senza cronometri, senza premi per il primo. Punto di arrivo per tutti i partecipanti sarà il velodromo “Servadei”, di viale Spazzoli, dove sarà allestito il pasta party ma lungo la strada sono previsti ristori per sostenere tutti i partecipanti. I proventi della kermesse, tolte le spese organizzative, saranno devoluti all’associazione Morgagni per le malattie polmonari e serviranno per l’acquisto di macchinari per la cura dei malati. «Gli iscritti sono già 450 - ha sottolineato l’assessore allo sport, Kevin Bravi - ma ci aspettiamo almeno 700 adesioni». Durante la giornata non mancheranno anche momenti di sensibilizzazione rispetto alla sicurezza stradale. «Ci sono alcuni comportamenti alla guida che spesso sono alla base degli incidenti stradali - ha detto Andrea Gualtieri, vice comandante della Polizia locale -. Questa manifestazione ci permette di incontrare circa 150 ragazzi per fare sensibilizzazione». Le iscrizioni sono già aperte: il costo è di 15 euro ed è possibile aderire rivolgendosi al velodromo oppure attraverso il sito www.lacasartelli.it.