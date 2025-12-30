Forlì, attesa per la festa di Capodanno in piazza Saffi

È tutto pronto per la notte più lunga dell’anno a Forlì. Piazza Saffi si appresta a vivere l’atmosfera di San Silvestro e a salutare il 2025 con l’energia e il divertimento del famoso speaker e DJ di RTL 102.5, Fabrizio Ferrari, accompagnato dai suoi ballerini e da una coreografia d’eccezione pensata per far scatenare l’intero centro storico.

Dopo un periodo di stop, il Comune di Forlì, in collaborazione con EMA 70 Eventi & Service, è tornato a investire nel veglione di Capodanno che, come da tradizione, si svolgerà mercoledì 31 dicembre in Piazza Saffi, cuore pulsante della città.

A partire dalla prima serata, la piazza si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto, pronta ad accogliere cittadini e visitatori per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

“Manca pochissimo al Capodanno in Piazza Saffi e l’attesa per il dj set di Fabrizio Ferrari è davvero tantissima” - dichiara l’Assessore ai grandi eventi, Andrea Cintorino. “Ci aspetta una serata di puro e sano divertimento, con musica e balli fino alla mezzanotte e oltre. Sarà un countdown indimenticabile, un evento pensato per scatenarsi a ritmo delle hit del momento e non solo, adatto ai più giovani e alle famiglie, per festeggiare e aspettare insieme l’arrivo del 2026.”

L’evento del Comune di Forlì si inserisce nella rassegna di Capodanni diffusi dal claim, “È qui la festa!”, promossa da Visit Romagna e Claudio Cecchetto; un ventaglio di proposte dal mare all’entroterra all’insegna della musica, delle tradizioni natalizie, dei grandi eventi diffusi, dell’enogastronomia, del relax, dell’arte e della cultura.

Lo spettacolo, promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con EMA 70 Eventi & Service, è gratuito e aperto a tutti.