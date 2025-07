Forlì, attacco di panico durante l’escursione, due donne soccorse sul sentiero dell’Acquacheta

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.00, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano sono stati allertati per un’operazione di soccorso sul sentiero che porta alla suggestiva cascata dell’Acquacheta, situata nel comune di Portico di Romagna. L’allarme è scattato quando due escursioniste hanno contattato la sala operativa segnalando di trovarsi in difficoltà durante la loro escursione. La situazione è stata gestita con tempestività ed efficacia grazie al sistema di localizzazione gps: le due donne hanno fornito le proprie coordinate precise, consentendo ai soccorritori di individuare immediatamente la loro posizione.

La squadra dei Vigili del Fuoco, una volta raggiunto il punto indicato, ha trovato le escursioniste in buone condizioni di salute e ha provveduto a metterle in sicurezza, accompagnandole verso un’area più accessibile e sicura del territorio. L’operazione di soccorso si è svolta con la collaborazione dei volontari del Soccorso Alpino, che hanno fornito supporto specializzato per questo tipo di interventi in ambiente montano. L’episodio sottolinea l’importanza di essere sempre preparati durante le escursioni in natura e di saper utilizzare correttamente i sistemi di emergenza e localizzazione in caso di necessità.