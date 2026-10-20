Forlì, asta benefica: l’Aprilia RS 250 di Loris Reggiani acquistata da Confesercenti

È stata battuta all’asta per 24.450 euro la Aprilia RS 250 di Loris Reggiani, moto stradale in livrea replica da corsa che l’ex pilota del Motomondiale ha messo su Ebay per raccogliere fondi da destinare ad Emergency. Ad aggiudicarsela è stata la Confesercenti forlivese che ha posto la due ruote all’ingresso della propria sede. «Per noi è un traguardo anche questo - ha detto il presidente di Confesercenti, Mauro Lazzarini - . La nostra associazione si occupa di servizi ma molte volte ci capita anche di cogliere queste opportunità che riguardano tutti noi, cioè il rispetto delle persone attraverso le nostre azioni». Soldi che, dunque, saranno nelle mani dell’associazione per proseguire le proprie attività in favore delle vittime dei conflitti. «Questa è una goccia nel mare, purtroppo - ha spiegato Reggiani -. L’idea, è nata dal fatto che io ho ricevuto questa moto dal primo proprietario che. romanticamente ha pensato di darla a me perché non voleva darla a qualcuno che la rovinasse. L’ho fatta rimettere a posto perché volevo che fosse pronta per tornare, magari, qualche volta al Muraglione come facevo quando ero giovane». Le immagini dalla Striscia di Gaza suscitano nell’ex pilota profonda amarezza ma al tempo stesso la voglia di fare la propria parte. «Mi sento in colpa per quello che succede in quei posti lì, in Palestina soprattutto, perché io sono un occidentale e l’Occidente appoggia questo genocidio e me ne vergogno - ha proseguito Reggiani -. Ho pensato che quella moto lì, piuttosto che stare nel mio garage, avrebbe potuto fare qualcosa di meglio e dunque ho deciso di metterla all’asta e di donare il ricavato a Emergency». Nata nel 1994 a Milano, l’associazione mira a offrire cure gratuite di qualità alle vittime della guerra e della povertà. Un’idea che, nel corso degli anni, ha portato la realtà italiana a portare il proprio supporto concreto in ventuno Paesi del mondo. Il provento dell’asta benefica sarà utilizzata dalla realtà per sostenere le proprie iniziative. «Di sicuro è una cifra che è destinata alla campagna che abbiamo attivato a favore delle vittime di guerra - assicura Nicola Ciano di Emergency -. All’interno di questa campagna che abbiamo lanciato da diverso tempo, sono compresi i nostri interventi a Gaza, in Ucraina, in Afghanistan, in Iraq». La moto aggiudicata all’asta è una delle quattrocento repliche fatte sulla base del modello della moto con cui Reggiani correva, per precisione la 399. «A 15 secondi dalla fine dell’asta - rivela Giancarlo Corzani, direttore Confesercenti forlivese - un signore ha rilanciato offrendo 1.000 euro in più di quella che era l’offerta precedente. Era fortunatamente al di sotto del nostro tetto, per cui noi siamo riusciti a prendere la moto. Loris ha scritto a questa persona per ringraziarlo. Se l’avesse vinta lui l’avrebbe messa nel salotto di casa quindi diciamo che la vedranno molte più persone qui nella nostra associazione».