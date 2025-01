Forlì, associazioni critiche sul nuovo Codice della Strada: «Non protegge pedoni e ciclisti»

Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Forlì, Tavolo delle associazioni ambientaliste e a Parents for future bocciano la riforma del nuovo Codice della Strada. Lo hanno fatto anche durante un incontro in Prefettura a Forlì dove hanno ribadito le preoccupazioni su misure che, secondo le associazioni, non proteggono adeguatamente pedoni, ciclisti, bambini e anziani, le categorie più vulnerabili e le principali vittime di incidenti stradali nelle aree urbane. Nell’incontro sono state esposte le criticità della riforma, ed è stata consegnata la lettera inviata da Fiab nazionale al presidente della repubblica Sergio Mattarella.

In Prefettura la Fiab ha sottolineato «l’urgenza di un profondo cambiamento culturale per promuovere una mobilità attiva, attenta alla sicurezza di pedoni e ciclisti. Tuttavia, la riforma si concentra su misure repressive, tralasciando controlli e sanzioni efficaci – spiega in una nota Maura Ventimiglia, presidente Fiab Forlì –. Tra i punti più contestati vi è l’articolo 15, comma 9-bis, che consente ai veicoli elettrici e ibridi di accedere liberamente a zone pedonali e a traffico limitato. Dati Istat dimostrano che i veicoli a motore sono responsabili del 94% degli incidenti e del 98% delle vittime»