Forlì, assistenti civici risorsa preziosa: via al nuovo corso di formazione

Nei giorni scorsi il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno ha incontrato, presso la sede di via Missirini 2bis angolo corso Diaz, il nuovo Consiglio direttivo degli Assistenti Civici nella persona della presidente, Morena Piazza, del vicepresidente, Giorgio Antonini, dei consiglieri Marina Ghirelli, David Cetola, Teresa Robertiello, Massimo Gasperoni, Gabriele Valentini, del coordinatore Vanni Ravaglioli e del Presidente onorario Aldo De Bellis. Tra gli argomenti affrontati anche l’undicesimo corso di formazione per Assistenti Civici, previsto tra gennaio e febbraio del 2025, e le numerose altre attività promosse sul territorio per aumentare il grado di rispetto delle regole di convivenza civile.

Istituiti a Forlì nell’agosto del 2008, nei primi 15 anni di attività questi preziosi volontari al servizio dei cittadini hanno messo a disposizione della città 42.200 ore di lavoro, per un totale di 21.300 servizi. Per quanto riguarda il 2024, il dato dei primi nove mesi, da gennaio a settembre, è di 2.250 ore di impegno, per un totale di 975 servizi. “Ringrazio gli Assistenti Civici - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - per la preziosa opera che svolgono al servizio di Forlì. La loro azione, di monitoraggio delle esigenze e di presenza svolta in collaborazione con la Polizia Locale, è molto importante anche per il centro storico, dove hanno sede. Mettendosi gratuitamente al servizio, sono promotori della cultura della solidarietà e del senso civico. Con i loro gilet gialli, sono punti di riferimento importanti per i cittadini, all’insegna dell’ascolto, del dialogo e del supporto sociale. Continueranno ad essere numerose le circostanze in cui come Amministrazione Comunale collaboreremo positivamente con gli Assistenti Civici”.

La presidente Morena Piazza e il coordinatore Vanni Ravaglioli osservano: “Attualmente sono circa 40 gli assistenti civici attivi. Ci auguriamo che vi sia una buona partecipazione al prossimo corso in programma tra gennaio e febbraio 2025. L’invito è rivolto a persone di buona volontà che abbiano voglia di mettere a disposizione un po’ del loro tempo per attività utili a tutta la città. Con i nuovi Assistenti Civici potremo così metterci a disposizione per un maggiore numero di servizi”. Per avere più informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il cell. 335.1723543 oppure scrivere alla mail assistenti.civici@comune.forli.fc.it