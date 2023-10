Forlì. Assalto al nuovo distretto commerciale Formì Shopping & Food: a migliaia da tutta la Romagna

Tre palchi gremiti di pubblico, parcheggi da “tutto esaurito” e migliaia di persone accorse da tutta la Romagna, a dimostrazione dell’attrattività nei confronti di un ampio territorio: è stato un lancio in grande stile quello che ha salutato l’inaugurazione ufficiale di Formì Shopping & Food, il nuovo distretto commerciale all’uscita del casello A14 di Forlì.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco Gianluca Zattini, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e il parlamentare Jacopo Morrone. Tutti hanno sottolineato la rilevanza in termini occupazionali di Formì, i cui negozi a regime daranno lavoro a 300 persone. Presenti anche l’assessore Marco Catalano, il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e il consigliere comunale Albert Bentivogli.

Sul palco con loro i referenti del distretto e l’atleta olimpica Gaia Sabbatini, che nella giornata di domani sarà la madrina della corsa benefica non competitiva StraWoman. A condurre il comico e artista Andrea Prada, che ha presentato un applaudito programma di esibizioni, dai concerti alle animazioni per i più piccoli, con ospiti come Dinsieme, Cricca, Aaron e Cristina D’Avena.

Lo stesso Sindaco Zattini, accompagnato dall’assessora Paola Casara, ha quindi inaugurato i murales del distretto, firmati sul posto dall’illustratrice Chiara Zarmati.

Formì si estende su una superficie coperta di 24mila metri quadri dedicati a tutte le formule merceologiche più richieste: bricolage e arredo casa, sport, abbigliamento, tecnologia, hobbistica, cura della persona, ottica, mobili, calzature, pet food.

Sono previsti 24 spazi — di cui 5 per la ristorazione, 2 bar e un autolavaggio — con l’assortimento commerciale che vede già aperte le insegne di Mc Donald’s, Cisalfa, Calliope, Terranova, JYSK, Euronics, Roadhouse, Billy Tacos, Scarpamondo, Takko Fashion, Satur, Piazza Italia, Arcaplanet, Pepco, Bep’s, Brico Center e Autolavaggio Vecchietti. In calendario, il 4 novembre, l’apertura del birrificio artigianale Giusto Spirito. New Yorker, DM e il ristorante Umami arriveranno nelle settimane seguenti.

Umami è anche il protagonista del progetto di inclusione sociale partito oggi in collaborazione con la cooperativa Cava Rei. Il “bar truck” della cooperativa sociale sarà nel distretto tutti i weekend fino a dicembre, per una iniziativa di affiancamento e formazione professionale che si pone l’obiettivo di favorire l’occupazione delle persone disabili e svantaggiate.

«Entusiasmo, sorrisi, energia positiva e innovazione sociale: non avremmo potuto sperare in un avvio migliore — dichiara Gianpaolo Alfano, responsabile relazioni esterne di Formì. La risposta della gente della Romagna è stata straordinaria e ci ha riempito di orgoglio. Formì è nato con l’idea di essere un punto di riferimento per la città di Forlì e il primo giorno ci ha già dimostrato che siamo sulla giusta strada».