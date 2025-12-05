Forlì, Ascom: “Il centro storico è malato e nessuno ha capito la gravità della situazione”

Il centro storico di Forlì resta al centro del dibattito pubblico cittadino. “Stiamo leggendo con attenzione i tanti interventi di questi giorni - premette Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio -. Nessuno a nostro parere ha capito la gravità della situazione e l’urgenza delle decisioni da prendere. Vengono rispolverati progetti vecchi di anni, quando Forlì e il commercio vivevano un’altra situazione, con l’attualità (e l’urgenza) invece relegata in un angolo. Sembra che tutti coloro che hanno avanzato queste proposte vivano su Marte. Non si rendono conto che se oggi i centri storici sono spopolati, non dipende certo dalla vivacità e dinamicità imprenditoriale”.

Un punto che Zattini puntualizza così: “I privati gli investimenti li hanno fatti in zone ritenute appetibili, il che ci porta a un altro passaggio: alcune aree cittadine sono diventate tali perché hanno beneficiato di scelte politico-amministrative ben precise. Detto in altre parole: chi ha amministrato ha privilegiato le zone extra-centro storico, che hanno di conseguenza attirato investimenti. Non si è capito che il centro storico è un malato grave, che necessita di interventi urgenti, da mettere in pratica subito, non tra qualche anno. Si parla di creare un parcheggio multipiano in piazza del Carmine: qualcuno sa dirci in quanto tempo verrebbe realizzato? Perché, ripetiamo, servono azioni concrete - anche in via sperimentale - subito, non tra anni. Poniamo una domanda: come si pensa di riportare in centro le attività commerciali e artigianali? La totale assenza di idee regna sovrana”. Il che “è decisamente preoccupante per gli investitori. La politica ha alzato bandiera bianca: i partiti (e non solo loro) parlano ancora di interventi a medio-lungo termine, ma tra 5-6 anni gli amministratori raccoglieranno i cocci di un centro storico già in frantumi”.

Altro dubbio: “Chi mette i soldi per realizzare gli interventi strutturali in piazza Saffi e dintorni? A parte gli eventi e la riqualificazione di corso della Repubblica - sui quali ci siamo espressi positivamente -, ci si sta ponendo questa domanda? Ci sono risorse a bilancio per realizzare interventi di peso o no? E se sì, a quanto ammontano, e per fare cosa? Noi temiamo che manchino sia i progetti che le risorse”. In chiusura “in questo scenario di assenza di idee e progetti futuribili, l’unico che ‘sorride’ è l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani, consapevole che non verranno stanziati fondi per il nostro moribondo centro storico”.