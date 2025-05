Forlì, arte sulle vetrine sfitte, Confcommercio attacca il Comune e diserta la conferenza stampa

FORLI’. Scontro frontale fra Confcommercio e Comune. In una nota diffusa oggi, il direttore Alberto Zattini contesta la decisione di affidarsi a un’artista per denunciare il problema della desertificazione del centro storico. «A Confcommercio questa sembra un’iniziativa priva di senso. O forse siamo noi, nonostante i tanti sforzi, a non trovarne uno».

«Il Comune di Forlì», aggiunge Zattini, «nella mattinata odierna ha organizzato una conferenza stampa per presentare, si legge nella convocazione, ‘il progetto di rigenerazione urbana e decorazione grafica delle vetrine sfitte del centro storico forlivese, ad opera dell’artista Federica Agnoletto in arte Freak of Nature’, alla presenza del vicesindaco Bongiorno e dell’assessore Casara. In queste ore abbiamo mandato una comunicazione al Vice Sindaco Bongiorno con la quale lo informiamo che , consapevolmente, non saremo presenti, seppur invitati, alla conferenza stampa».

«Da una decina d’anni», continua il direttore, «denunciamo la desertificazione del centro storico. Avevamo bisogno di una persona che venisse a censire le vetrine sfitte certificando che la situazione è drammatica? Beh, l’amministrazione comunale avrebbe potuto chiederci la rassegna stampa con gli interventi, rimango cauto, dell’ultimo decennio. La considerazione che l’amministrazione nutre nei confronti di un’associazione storica come Confcommercio è dimostra dall’assenza di qualunque tipo di reazione a una nostra recente conferenza stampa nel corso della quale abbiamo presentato lo stato di desertificazione del centro storico».

Le conclusioni? «Prendiamo atto che il Comune preferisce affidarsi a un’artista, nemmeno forlivese, che ha ‘censito’ le vetrine sfitte un po’ in tutta Italia. Quindi vogliamo mettere sullo stesso piano la nostra conoscenza dei problemi con quello di una personalità estranea alla città? Noi non parteciperemo alla conferenza stampa. Di più: non condividiamo la scelta, legittima, delle altre associazioni di parteciparvi: segnaliamo solo che da anni queste sono silenti sul centro storico e sulle sue problematiche, legate anche alla sicurezza o alla mobilità. In bocca al lupo al Comune: speriamo che la ‘consulenza’ di Freak Of Nature risolva tutti i nostri problemi».