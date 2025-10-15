Forlì, arriva “Vitamina D”, la fiera dedicata a inclusione, disabilità e cooperazione

Il 18 e 19 ottobre 2025, presso gli spazi della Fiera di Forlì, si terrà la prima edizione di Vitamina D, fiera dedicata a inclusione, disabilità e cooperazione organizzata dalla Cooperativa Sociale Kara Bobowski di Modigliana.

Nell’anno internazionale dedicato alle Cooperative, con il tema cornice “le cooperative costruiscono un mondo migliore”, Vitamina D vuole dare voce e visibilità alle numerose realtà delle province di Forlì-Cesena e limitrofe attive in favore dell’inclusione, del benessere e della maggior autonomia possibile per le persone con disabilità.

Come la vitamina D è indispensabile per il benessere del nostro organismo, allo stesso modo il contributo delle persone con disabilità rappresenta un elemento essenziale per la salute sociale ed economica della comunità. La “D” è quindi simbolo di diversità, intesa come unicità e valore aggiunto.

Sono 24 le realtà non profit presenti (Cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, aps e fondazioni), in rappresentanza di 4 province: 15 di Forlì-Cesena, 5 di Ravenna, 1 di Rimini e 2 di Modena. Tra loro, anche un ospite dalla Lituania, partner della Cooperativa Sociale Kara Bobowski.

L’ingresso sarà gratuito per il pubblico, come lo sono anche gli spazi espositivi messi a disposizione degli enti non profit.

Negli stand saranno esposti oggetti e prodotti realizzati da persone con disabilità nel contesto di laboratori socio-occupazionali, centri diurni o residenziali. Inoltre, il programma prevede incontri di approfondimento in cui gli enti presenti in fiera porteranno la loro esperienza su temi quali inserimento lavorativo, sport inclusivo, pet therapy, tempo libero e autonomia abitativa.

A completare l’offerta ci saranno laboratori aperti al pubblico (argilla, pasta fresca, riciclo creativo, giochi da tavolo adattati, ecc.), una dimostrazione di baskin (il basket inclusivo) e momenti musicali con ospiti speciali.

Le due giornate di fiera si apriranno sabato 18 ottobre alle 10,45 con un evento dedicato alle opportunità di mobilità in Europa per tutti i giovani, con testimonianze di alcuni protagonisti di esperienze di tirocinio o volontariato all’estero. L’evento, a cura della Cooperativa Sociale Kara Bobowski, rientra tra gli eventi ufficiali degli Erasmus Days 2025. Per l’occasione saranno invitati gli studenti degli istituti superiori di Forlì.

Vitamina D non vuole essere una proposta isolata, bensì l’inizio di un approccio comunitario alla ricchezza della disabilità e del mondo non profit ad essa connesso, un punto di riferimento per le famiglie, uno spazio di conoscenza e interscambio e uno stimolo per le giovani generazioni ad allargare lo sguardo all’impresa sociale al momento di disegnare il proprio percorso formativo e lavorativo.

L’evento ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è realizzato con il sostegno di Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, associazione GAD ODV, Fondazione Falanga per l’autismo, Conad Modigliana e La BCC ravennate forlivese e imolese.