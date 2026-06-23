Forlì arriva lo sportello del Difensore civico regionale FOTOGALLERY

Da settembre il Difensore civico dell’Emilia-Romagna sarà presente anche a Forlì con uno sportello territoriale che aprirà il secondo martedì di ogni mese, dalle 10 alle 13, in un ufficio dedicato nella sede della Provincia, in piazza Giovan Battista Morgagni, 9. Qui, dunque, i cittadini potranno rivolgersi in maniera gratuita in caso di ritardi, pratiche bloccate ma anche pagamenti non dovuti. Si tratta del secondo presidio territoriale attivato in regione, dopo quello di Reggio Emilia.

«Questa nuova apertura – ha affermato il presidente dell’assemblea legislativa, Maurizio Fabbri – rientra nell’obiettivo che ci siamo dati di rendere l’assemblea legislativa e i suoi servizi sempre più vicini ai cittadini. Quello del Difensore civico, in particolare, è un servizio prezioso per due ragioni: da un lato, infatti, tutela i diritti dei cittadini che vi si rivolgono. Dall’altro, migliora il funzionamento della pubblica amministrazione, perché dal dialogo con le persone nascono servizi più puntuali e rispondenti alle attese».

Il servizio, complessivamente, ha visto raddoppiare le pratiche seguite passando dalle 700 del 2024 alle 1.100 circa dello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2026, sono circa 740 i cittadini che si sono rivolti al Difensore civico. «L’esperienza avviata a Reggio Emilia ha prodotto risultati molto positivi, confermando l’efficacia di un presidio territoriale in grado di avvicinare la difesa civica ai cittadini – ha detto Guido Giusti, difensore civico regionale –. Quella che inauguriamo oggi non è semplicemente una nuova sede, ma una scelta precisa: rendere la tutela dei diritti sempre più accessibile, vicina alle persone e radicata nei territori, affinché ogni cittadino possa trovare un punto di riferimento concreto nell’esercizio dei propri diritti».

«Si tratta di un’opportunità importante per avvicinare ulteriormente questa istituzione ai cittadini e rafforzare gli strumenti di tutela e garanzia a loro disposizione – ha aggiunto Enzo Lattuca, presidente della Provincia –. Siamo consapevoli che il Difensore civico svolge un ruolo importante anche nel verificare e favorire il corretto rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Le difficoltà nei rapporti con la pubblica amministrazione si manifestano spesso attraverso ritardi, pratiche che si arenano o risposte che tardano ad arrivare. Disporre di un presidio dedicato all’ascolto, all’orientamento e alla tutela dei diritti significa offrire ai cittadini un punto di riferimento qualificato, capace di accompagnarli e aiutarli a trovare risposte».