Forlì, arriva in aereo da Londra e viene arrestato per estorsione e favoreggiamento della prostituzione

FORLI’. Nel corso dei controlli sui passeggeri in arrivo all’aeroporto personale della Questura ha arrestato un cittadino straniero proveniente da Londra. Tutto è successo ieri. I poliziotti del Posto di Polizia di Frontiera Aerea erano impegnati nei controlli dei 180 passeggeri appena atterrati al Ridolfi provenienti da Londra e di altri 80 circa che erano in partenza, quando hanno notato che un cittadino di nazionalità romena, residente a Bologna, aveva una segnalazione di rintraccio. Le immediate indagini hanno consentito di appurare che sul conto dell’uomo vi era da eseguire una condanna a pena detentiva divenuta definitiva. Gli investigatori hanno appurato, infatti, che si trattava di una condanna per illeciti commessi in riviera anni fa e per cui l’uomo aveva patteggiato una pena ad oltre due anni per estorsione e favoreggiamento della prostituzione, che nel corso degli anni l’uomo era riuscito ad evitare. L’uomo è stato quindi accompagnato prima in Questura e poi portato in carcere per espiazione della pena.

Si è trattato del primo arresto effettuato da quando è stato ripristinato il collegamento con Londra e che dimostra l’importanza e l’efficacia dei controlli svolti.