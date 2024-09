Forlì, arriva il Gran Premio Nuvolari

La città di Forlì, insieme a Meldola e Predappio, domenica accoglierà la terza tappa del Gran Premio Nuvolari, mentre l’8 ottobre per la prima volta arriverà anche la “Modena Cento ore”. Il mondo delle auto d’epoca, infatti, attira sempre la curiosità di molti forlivesi tanto che domani, salvo disposizioni diverse a causa del maltempo, in piazza Saffi è in programma “Il motore nel cuore di Forlì”, ovvero l’evento che dalle 19 animerà il centro cittadino e durante il quale saranno esposte auto storiche e non solo. L’edizione 2024 del Gran Premio Nuvolari, organizzata da Mantova Corse, si prospetta ricca di novità. I 318 equipaggi provenienti dai cinque continenti, a bordo dei loro gioielli, percorreranno il rinnovato itinerario di 1.100 chilometri attraversando le strade del Lago del Garda, del Veneto e del Trentino per spostarsi poi in Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana. Come da consolidata trentennale tradizione del Gran Premio Nuvolari, il numero 1 verrà riservato simbolicamente al più grande pilota di tutti tempi, il mitico Tazio Nuvolari. Poi una rappresentanza di Gt, moderne Gran Turismo, e quindi le 300 auto storiche provenienti dai numerosi paesi in rappresentanza di tutti i continenti e le 35 le case automobilistiche in gara. Saranno 85 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1923 al 1946) che prenderanno parte alla manifestazione. A Forlì il passaggio è atteso domenica, con un punto di controllo a timbro in piazza Saffi (la prima auto è attesa alle 8.56). A Meldola e Predappio, invece, sono in programma due prove speciali. La “Modena Cento Ore”, organizzata da Canossa Events, sarà a Forlì l’8 ottobre. Le vie della città vedranno sfilare le auto storiche che, a partire dalle 11.15, si susseguiranno apparendo nei punti più storici della città. In piazza Saffi si terrà il controllo a timbro; a seguire i partecipanti all’evento, a bordo delle loro auto, si dirigeranno verso i Musei San Domenico, mentre al San Giacomo ci sarà il pranzo. Le auto storiche verranno esposte nella vicina piazza Guido da Montefeltro. L’evento vedrà 100 partecipanti provenienti da tutt’Europa, 70 nella sezione velocità e 30 per quanto riguarda la regolarità. La ripartenza dell’ultima vettura è prevista per le 15.