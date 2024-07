Forlì, arriva il giro donne: le strade interessate

Le strade di Forlì tornano a tingersi di rosa. Dopo aver visto il passaggio del Giro d’Italia mercoledì 10 luglio la città sarà interessata dal transito del Giro d’Italia Women 2024 nel corso della tappa Imola-Urbino. Il percorso di gara prevede l’arrivo da Faenza lungo la via Emilia, per poi percorrere viale Bologna, piazzale Schiavonia, viale Italia, via Isonzo, via Pelacano, viale Vittorio Veneto, viale Matteotti, piazzale della Vittoria, viale Roma, via Emilia direzione Cesena. Sull’intero percorso di gara è prevista la sospensione del traffico dalle 10 alle 11.40 circa. Divieto di sosta dalle 6 alle 12.30 in piazzale Schiavonia, via Isonzo, via Pelacano, viale Matteotti, piazzale Schiavonia. E’ prevista la chiusura della tangenziale nel tratto dello svincolo 2 (San Benedetto direzione Faenza), dalle 10.15 alle 11.45, dello svincolo 1 (Cava) in ingresso direzione Faenza dalle 10.15 alle 11.45 e della tangenziale Bis con chiusura svincolo 9 (Ronco) dalle 10.15 alle 11.45.