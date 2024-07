Forlì, arriva il G7: cambia la viabilità

L’arrivo del G7 della cultura mercoledì 10 luglio a Forlì per il concerto a San Mercuriale alle 19 con protagonista l’orchestra dei Conservatori italiani, porterà variazioni alla circolazione stradale e divieti in centro storico, dai quali saranno esclusi solo mezzi di soccorso, forze dell’ordine e autorizzati (cioè residenti e chi ha studi, attività e professioni). Il Comune ha emesso un’ordinanza e i provvedimenti riguardano: corso Mazzini da via Filarmonici a piazza Saffi, via Bonatti, via Gaudenzi, via Via Dei Filergiti, piazzetta Don Pippo, Largo De Calboli, via Volturno, via Baratti, via Bruni, corso della Repubblica da via Filopanti a piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre, via Filopanti, via Bixio, piazza Aurelio Saffi, via delle Torri da piazza Saffi a via Biondini. In queste strade è previsto il divieto di fermata dalle 7 alle 24 e la sospensione zona Ztl, mentre dalle 15 alle 24 è previsto il divieto di transito veicolare e pedonale. Nell’ordinanza è prevista l’istituzione di sensi unici alternati per ovviare ai disagi, con precedenza per il senso marcia previgente: in via Fratti tratto compreso fra via Nullo e via Regnoli; in via Lazzaretti e in via Da Brescia per la loro intera estensione; in corso Mazzini tratto compreso fra via Dei Filarmonici e via Antonio Fratti; in corso della Repubblica tratto compreso fra via Filopanti e via Flavio Biondo; in corso Garibaldi tratto compreso fra piazza Saffi e via Giorgina Saffi; in corso Diaz fra via Dall’Aste e via Merenda; è prevista la revoca di corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale; l’istituzione di doppio senso di marcia in corso Mazzini nel tratto fronte Palazzo Uffici Statali fino via Bonatti; infine inversione del senso di marcia in via Dall’Aste.