Forlì, arriva il Festival della cucina etnica

La Fiera di Forlì apre le proprie porte, dalle 18 alle 24, per ospitare per la prima volta il Festival della cucina etnica. Sabato, dunque, si potranno gustare i piatti tipici di 14 Paesi facendo così un viaggio culinario tra America, Asia, Africa ed Europa. In particolare si potranno assaggiare le proposte di Thailandia, Senegal, Bangladesh, Polonia, Costa D’Avorio, Cina, Marocco, Repubblica Dominicana, Burkina Faso, Cuba, Venezuela, Germania, Gambia e Nigeria. Non una semplice manifestazione gastronomica ma una occasione che mira all’integrazione tra le diverse comunità.

«La cucina assieme alla musica è capace di aggregare – spiega l’amministratore unico della Fiera di Forlì , Valerio Roccalbegni –. Sarà una festa dei popoli che abitano e sono di Forlì». Una giornata, dunque, dai molteplici sapori e colori anche grazie agli abiti tradizionali indossati dai cittadini delle diverse nazioni. Non mancherà la musica con l’esibizione di diverse band africane e non solo ma anche la vendita di prodotti tipici dei diversi Paesi. «Questo è l’anno zero della manifestazione – afferma Roccalbegni – in base alla risposta dei cittadini e alle eventuali criticità che dovessero emergere, siamo pronti a partire il prossimo anno non solo per organizzare una giornata ma per proporre più giorni».

«Io che sono stato immigrato in America vent’anni inizialmente non sono stato accolto benissimo, ma dopo due o tre mesi ho dimostrato quello che potevo fare e dopo mi sono integrato e ho fatto un bel successo racconta Mino Baldini, promotore dell’iniziativa –. Per me questi sono dei piccoli step che servono per poter fare integrare la gente che viene qui».