Forlì, arriva il commissario post alluvione Curcio

Prima tappa ufficiale nel Forlivese per il nuovo commissario alla ricostruzione, l’ingegner Fabrizio Curcio. L’ex capo del Dipartimento di Protezione civile è atteso a Forlì martedì sera alle 18. L’occasione è l’incontro organizzato nella sede della Provincia (piazza Morgagni 9 nelsala ex Consiglio). Il commissario straordinario alla ricostruzione, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e al presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, incontrerà i sindaci del territorio allo scopo di fornire un quadro conoscitivo per impostare la prosecuzione del lavoro sulla ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi alluvionali. Già in mattinata lo stesso Curcio dovrebbe fare visita in alcuni comuni del comprensorio per una ricognizione dei lavori in corso e lo stato dell’arte. In particolare, verso le 13.30 è atteso a Modigliana per un breve sopralluogo. Il commissario alla ricostruzione, accompagnato dal sindaco Jader Dardi, partirà dal ponte della Tribuna per poi raggiungere il foro dei Tigli e concludere la visita al ponte di Ca’ Stronchino.