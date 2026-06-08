Forlì, arriva “Cinema di Misura”: proiezioni gratis in centro storico

Si chiama ‘Cinema di Misura – sotto il cielo d’estate’, la nuova rassegna cinematografica promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con Casa Walden che, nei mesi di luglio e agosto, porterà nel cuore del centro storico la magia del grande schermo e il fascino di sette pellicole d’essai in lingua originale e sottotitoli italiani selezionati dalla Cineteca di Bologna.

Il Festival si articolerà in due momenti distinti ma collegati: una fase di Pre-Opening “Aspettando il Cinema” da mercoledì 22 a venerdì 24 luglio 2026, con incontri e momenti di parola presso il Chiostro di San Mercuriale in Piazza Saffi e la rassegna cinematografica vera e propria, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026, con sette proiezioni in Piazzetta della Misura e un appuntamento conclusivo presso l’Arena Eliseo.

“Siamo molto soddisfatti di questa bella novità estiva - spiegano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessora Paola Casara - la rassegna si pone come obiettivo quello di coinvolgere famiglie, giovani e universitari rimasti in città in un ciclo di serate gratuite dedicate alla magia del cinema italiano e internazionale. Le pellicole, di grande spessore artistico, verranno introdotte ogni volta da un ospite diverso e saranno anticipate da tre serate di incontri e dibattiti aperti al pubblico nella cornice restaurata del Chiostro di San Mercuriale. L’intero progetto si inserisce nell’ambito più ampio di azioni e strumenti promossi dal Comune di Forlì per favorire la rivitalizzazione e la valorizzazione del nostro amato centro storico”.