Forlì, arrestato spacciatore: vendeva anche a minorenni in un parco cittadino

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Forlì hanno arrestato un 25enne marocchino, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti a seguito segnalazione di un privato cittadino, il quale aveva notato la presenza costante di un giovane straniero, impegnato in attività di cessione di droghe in favore di soggetti giovani, anche apparentemente minorenni, all’interno di un parco del centro cittadino. I carabinieri hanno colto in flagrante il soggetto, precedentemente segnalato, cedere della sostanza stupefacente a un altro giovane, previo scambio di denaro. Pertanto, il presunto spacciatore è stato immediatamente bloccato dai carabinieri e sottoposto a perquisizione personale. Il controllo ha consentito il rinvenimento di 140 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre 3 grammi di cocaina, nonché una bilancina elettronica di precisione e la somma in contanti di 425 euro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni di rito, il giovane marocchino è stato arrestato per l’ipotizzato reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto, a carico del 25enne, la misura restrittiva degli arresti domiciliari.