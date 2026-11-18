FORLì. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Forlì, hanno eseguito un provvedimento detentivo, disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, procedendo all’arresto di un 33ennne cittadino marocchino. L’uomo, rintracciato a seguito di una serie di accertamenti presso un domicilio recentemente reperito a Forlì, deve scontare un cumulo pena di 5 (cinque) anni e mesi 5 (cinque) di reclusione/arresto oltre al pagamento di 20mila euro tra multa e ammenda, comminate per cinque condanne definitive, inflitte dal Tribunale di Lucca e dalla Corte d’Appello di Firenze, per una serie di reati – che vanno dalla “violazione degli obblighi di assistenza familiare” al “porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere”, dalla reiterata “guida con patente revocata” alla “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, e finire con “resistenza a pubblico ufficiale” – commessi tra le province di Lucca e La Spezia, dal 2019 al gennaio 2022. Al termine delle procedure finalizzate alla sua esatta identificazione ed espletate le formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, il 33enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, per l’espiazione della pena.