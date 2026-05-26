Forlì, arrestato il ladro seriale di ristoranti e pizzerie: aveva già compiuto 8 furti

Aveva tentato l‘ennesimo furto a danno di una pizzeria in centro ma è stato bloccato ed arrestato in flagranza dai poliziotti della Questura. Si tratta di un giovane straniero, ritenuto presunto responsabile di almeno otto furti a danno di attività e ristoranti forlivesi consumati in città negli ultimi giorni.

Nel mirino del ladro seriale era finita una pizzeria vicino al centralissimo Piazzale della Vittoria. Stavolta l’allarme è stato tempestivo e la sala operativa della Questura ha inviato gli equipaggi delle Volanti che hanno bloccato il giovane nei pressi del locale.

Dalle indagini svolte, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, è emerso che il giovane, non appena entrato nel locale poco dopo le 2 di notte, è stato messo in fuga dal sistema di allarme ed è fuggito senza rubare nulla. Rintracciato nell’immediatezza dei fatti, è stato bloccato ed arrestato per tentato furto. D’intesa con la Procura della Repubblica, tenuto conto che il giovane è sospettato di numerosi colpi a danno di esercizi commerciali in città e che hanno destato viva preoccupazione tra i ristoratori, il giovane verrà condotto in carcere in attesa della convalida.