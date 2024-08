Forlì, armi e spaccio di droga: tre giovani denunciati dai Carabinieri

Nelle scorse settimane i Carabinieri di Forlì della Stazione di Ronco hanno denunciato 3 persone e segnalata una quarta per uso personale di stupefacenti. Un minore straniero è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché sorpreso nei pressi del centro commerciale Punta di Ferro, in possesso di 30 grammi circa di marijuana, contante per 350 euro ed un bilancino di precisione. Due giovani stranieri domiciliati in altra provincia, sono stati controllati a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di due coltelli, metanfetamine in cristalli e cocaina. Uno dei due è stato denunciato per il possesso delle armi mentre l’altro segnalato alla competente Prefettura per uso personale dello stupefacente. Infine, durante un controllo per le vie del centro cittadino, è stato denunciato un altro giovane straniero trovato con un coltello, per possesso ingiustificato di armi.