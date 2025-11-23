Forlì, armato di spray al peperoncino tenta due rapine

Armato di spray al peperoncino, ha tentato di compiere due rapine in altrettanti esercizi commerciali di viale Roma, ma il bottino è stato di appena 10 euro. E’ caccia aperta all’uomo che venerdì intorno alle 18.30 ha cercato di colpire al Bar tabaccheria “Alfredo”, in viale Roma, 22, e alla boutique “La sorpresa”, al civico 36 della stessa strada. Proprio questo è stato il primo obiettivo in ordine di tempo del malvivente, ma l’essere riuscito ad ottenere appena 10 euro forse lo ha spinto a tentare anche nel locale pubblico che dista appena 50 metri, dove però gli è andata anche peggio, visto che la reazione della titolare lo ha messo in fuga. In entrambi i casi, però, le donne hanno dovuto fare i conti con la sostanza urticante. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.