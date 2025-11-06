Forlì, Arca di Noè: nasce un nuovo spazio educativo

E’ stata inaugurata nel quartiere Cava, L’Arca di Noè la nuova sezione della scuola dell’infanzia Maria Bambina di Villanova. Erano presenti l’assessore comunale Paola Casara, il vicario generale della Curia Don Enrico Casadei Garofani, Don Davide Brighi gestore della scuola, Gianni Lombardi in rappresentanza della BCC, Tania Valmori coordinatrice del Polo dell’infanzia Maria Bambina e Marta Dassani, presidente dell’Associazione Comete. Inoltre hanno partecipato all’evento cittadini ed imprenditori che hanno contribuito al progetto come la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. L’Arca di Noè nasce dal desiderio di ampliare l’offerta educativa, a partire dall’anno scolastico 2026-2027 è prevista anche l’apertura di una Sezione Primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi nella stessa struttura. Per conoscere meglio la scuola sono previsti Open Day su appuntamento: sabato 20 Dicembre dalle ore 9:00 alle 12:00, martedì 13 Gennaio dalle ore 17:00 alle 19:00 e sabato 21 Febbraio dalle ore 9:00 alle 12:00. Inoltre, ogni mercoledì mattina, sarà possibile visitare la scuola e incontrare la coordinatrice, sempre su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni, Segreteria: 0543.754174, Polo Maria Bambina: 0543.756556, Email: scuolamaterna@parrocchiavillanova.net