Forlì, apre le tasche e ha 4 telefoni, di cui uno rubato poche ore prima: denunciato per ricettazione

Nelle serate del 21 e 22 novembre i Carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché delle Stazioni di Ronco e San Martino in Strada, hanno effettuato una serie di servizi serali.

Denunciato un pregiudicato per “ricettazione” poiché controllato in serata nel centro cittadino e trovato in possesso di quattro telefoni cellulari, uno dei quali (uno smartphone di valore) risultato rubato alcune ore prima ad un cittadino forlivese. Per gli ulteriori tre, recuperati e sequestrati, sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà.

Un pregiudicato è stato denunciato per “resistenza a pubblico ufficiale” e “violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale”. L’uomo, benché sottoposto alla sorveglianza speciale con prescrizione di rincasare entro le ore 20, in tarda serata veniva controllato in un bar del centro cittadino, dove era stato segnalato in atteggiamento molesto. Nella circostanza, per sottrarsi al controllo dei carabinieri intervenuti li spintonava. I militari riuscivano a bloccare il suo tentativo di fuga e procedevano al controllo rinvenendo alcuni grammi di hashish.

Denunciato anche un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché coinvolto, alla guida della sua autovettura, in una fuoriuscita stradale contro un palo, veniva sottoposto a controlli che evidenziavano un valore etilico superiore a 1,3 g/l. La patente è stata ritirata e l’autovettura affidata ad un conoscente.