Forlì, apre in centro il nuovo Punto Alea Ambiente

Nuovo servizio per i cittadini nel cuore di Forlì. Da martedì 14 luglio, all’interno della riqualificata Galleria Vittoria in corso della Repubblica 169/d, aprirà il nuovo Punto Alea Ambiente. Lo sportello, nato dall’intesa tra la società e l’amministrazione comunale per recepire le richieste di residenti e comitati di quartiere, offrirà informazioni e assistenza diretta su tutti i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti.

Presso l’ufficio, il personale del servizio clienti sarà a disposizione per chiarire la posizione contrattuale degli utenti, fornire indicazioni sui contenitori del porta a porta, raccogliere segnalazioni e distribuire direttamente i sacchetti per la raccolta del secco e dell’umido. Lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 13:30 alle 16:30, il mercoledì dalle 8:00 alle 13:00 e il venerdì dalle 8:00 alle 12:30. Questo presidio in centro storico rappresenta solo la prima tappa di un piano di espansione più ampio. Nelle prossime settimane, infatti, Alea Ambiente attiverà nuovi sportelli informativi all’interno degli spazi comunali di Bertinoro, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana e Predappio, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi anche per chi abita nelle vallate e nelle aree più distanti.

Il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, insieme all’assessore Giuseppe Petetta, hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come residenti, commercianti e comitati siano i veri protagonisti di questa novità. Secondo gli amministratori, lo sportello nasce per potenziare i servizi a supporto di chi vive e lavora in centro, migliorando il sistema della raccolta differenziata in un’area simbolo che ha appena beneficiato di un importante intervento di riqualificazione urbana.

Anche la presidente di Alea Ambiente, Simona Buda, ha rimarcato l’importanza del nuovo presidio, spiegando che l’ascolto del territorio e le segnalazioni dei cittadini sono una risorsa fondamentale per perfezionare le attività dell’azienda. Buda ha confermato la volontà della società di azzerare le distanze con gli utenti, garantendo una presenza capillare che a breve toccherà anche i comuni periferici e le vallate romagnole.