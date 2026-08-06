Forlì, approvati i primi due progetti del percorso “Giovanimpresa & turismo rurale nella Romagna Forlivese”

Le idee diventano imprese. L’impegno del Comune di Forlì nel sostenere l’imprenditorialità giovanile produce i suoi primi risultati concreti: sono stati approvati i primi due progetti d’impresa sviluppati nell’ambito del servizio “GiovanImpresa & Turismo Rurale nella Romagna Forlivese”, promosso dall’Amministrazione comunale e gestito da Projenia SCS.

Le due iniziative sono state ammesse alle agevolazioni previste dalla misura nazionale “Autoimpiego Centro-Nord”, gestita da Invitalia S.p.A., che sostiene la nascita di nuove imprese attraverso un contributo a fondo perduto pari al 65% dell’investimento ammesso.

Complessivamente, i due progetti attivano investimenti per oltre 177.000 euro, confermando la capacità dei giovani forlivesi di proporre iniziative imprenditoriali solide, innovative e con importanti prospettive di crescita.

Nel dettaglio, il progetto Pergod’arte, promosso dalla giovane imprenditrice Francesca Mazzotti, prevede un investimento complessivo di 57.230,17 euro, finalizzato alla realizzazione di una nuova impresa specializzata nella progettazione, produzione e installazione di soluzioni per l’outdoor living, pergole, strutture in legno, sistemi bioclimatici e arredi per esterni. Grazie alla misura Autoimpiego Centro-Nord, il progetto beneficia di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell’investimento, consentendo alla nuova impresa di avviare la propria attività con una solida base finanziaria.

Il secondo progetto riguarda C.P. Forma S.r.l.s., startup fondata dal giovane imprenditore Giacomo Penso, che realizzerà a Forlì un innovativo polo produttivo dedicato alla personalizzazione tessile, alla stampa digitale, al merchandising e alla produzione di gadget attraverso tecnologie di ultima generazione. L’investimento complessivo ammonta a 119.990,81 euro, anch’esso sostenuto dalla misura Autoimpiego Centro-Nord con un contributo a fondo perduto del 65%, a conferma dell’elevata qualità tecnica e imprenditoriale dell’iniziativa.

Questi due progetti rappresentano il primo concreto risultato degli incontri di animazione territoriale organizzati nei mesi scorsi dal Comune di Forlì con gli esperti di Projenia Scs e con i referenti di Invitalia S.p.A. Durante gli appuntamenti, numerosi giovani aspiranti imprenditori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente approfondendo le opportunità offerte dalla misura nazionale e ricevendo un’assistenza specialistica per la costruzione dei propri business plan.