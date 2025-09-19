Forlì apprezza il Bike Sharing: “Oltre mille utilizzi al mese”

In una nota il Comune di Forlì ha fatto il punto sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. “La Forlì del futuro - che sta prendendo forma attraverso i tanti cantieri cofinanziati dai fondi Pnrr che vedranno progressiva definizione e conclusione entro la prossima estate - mette in primo piano la qualità della vita dei suoi cittadini, promuovendone la sicurezza, la comodità, l’efficacia e l’economicità negli spostamenti quotidiani. La promozione di una mobilità dolce e green è centrale in questa visione strategica, che tra i suoi obiettivi ha l’incremento del 4% entro il 2030 dei movimenti su due ruote all’interno del territorio” - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta.

“Per raggiungere questo traguardo - continua Petetta - il Comune, in collaborazione con la sua società strumentale Forlì Multiservizi Integrati, sta mettendo a disposizione dei forlivesi sempre più strumenti e opportunità che rendono facilmente fruibile, vantaggioso in termini di costi e tempi e sostenibile per l’ambiente, l’utilizzo della bicicletta. Quello del Bike Sharing è il servizio che, nel corso degli anni, i cittadini hanno dimostrato di apprezzare e sfruttare con sempre maggiore continuità. Basti pensare che i prelievi di biciclette dalle stazioni presenti in città sono aumentati di oltre il 113% nel 2023 e, addirittura, del 172% nel 2024, attestandosi ormai stabilmente anche nella primavera ed estate di quest’anno, attorno e oltre i 1.000 utilizzi mensili”.