Forlì apprezza il Bike Sharing: “Oltre mille utilizzi al mese”

Sono complessivamente 174 le biciclette che 7 giorni su 7, dalle ore 6.00 alle 24.00, sono a disposizione di forlivesi e pendolari per i loro spostamenti all’interno della città e le postazioni alle quali possono recarsi per prelevarle sono 14, a copertura dell’intero centro storico sino anche all’ospedale “Morgagni-Pierantoni”. Le ultime due attrezzate in tal senso, sono quelle del Parcheggio Lombardini (6 biciclette) e del Parcheggio Manzoni (7). Ognuna di queste, mette a disposizione per le famiglie bici dotate di seggiolino per il trasporto dei bambini.Sei stazioni sono, inoltre, coperte dal servizio di videosorveglianza: Porta Schiavonia, Piazzale della Vittoria, Piazza Saffi, Piazza XX Settembre, San Domenico e Parcheggio Lombardini.“Usufruire del servizio di Bike Sharing è, dunque, comodo, ma anche estremamente conveniente. A quello dei tempi si aggiunge un risparmio di costi” - aggiunge Petetta. “Da dicembre 2019, infatti, il Comune di Forlì ha reso gratuito l’abbonamento annuale al servizio. Una promozione per i cittadini che continua a rinnovarsi con procedure davvero semplici di fruizione.”