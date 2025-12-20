Forlì, anziano travolto in viale Salinatore

Gravissimo incidente stradale intorno alle 12 in viale Salinatore. Un 90enne è stato travolto da un’auto mentre attraversava la carreggiata, lontano dalle strisce pedonali. Ad investirlo una Renault Modus guidata da un ottantenne, che stava procedendo da Schiavonia verso Ravaldino. All’altezza della farmacia Salinatore si è verificato l’incidente. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, il 90enne ha attraversato la carreggiata ed è stato investito. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse molto gravi ed è stato portato al Bufalini di Cesena.