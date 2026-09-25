Forlì, anziana trova il ladro in casa: “Sono il fisioterapista”

FORLI’. Arresto della polizia a Forlì per furto di abitazione. Le pattuglie delle Volanti sono state allertate per un furto appena consumato in abitazione a danno di una signora anziana. I poliziotti sono riusciti ad arrestare, in flagranza di reato, l’autore, cittadino straniero senza fissa dimora, nonché a denunciare in stato di libertà per ricettazione una donna di nazionalità rumena, in sua compagnia, trovata in possesso di parte della refurtiva.

L’uomo, avente a carico varie pregresse segnalazioni di reato, anche per reati contro il patrimonio, era riuscito a introdursi all’interno dell’abitazione della parte offesa, donna ultra ottantenne che vive sola.

La vittima, la quale nella circostanza stava riposando, si è svegliata accorgendosi della presenza dell’intruso, il quale, approfittando delle minorate capacità di difesa della donna dovute all’età, ha giustificato la sua presenza asserendo di trovarsi in casa in qualità di “fisioterapista” con il quale era stato fissato un appuntamento.

La donna non si è fatta ingannare e ha allertato i soccorsi, ma l’uomo è riuscito a fuggire dopo aver rovistato in casa e prelevato gioielli e denaro.

Pochissimi minuti dopo una delle pattuglie intervenute, già informata circa la descrizione del reo, ha individuato, ad alcune centinaia di metri dal luogo dei fatti reato, l’autore in compagnia di una donna.

Questi, immediatamente sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso dell’orologio in oro e del denaro contante appena rubati. La cittadina rumena in compagnia del medesimo ha consegnato la restante refurtiva, consistente in due anelli in oro, affermando di averli ricevuti poco prima dalla persona in sua compagnia.

L’uomo, all’atto della perquisizione, è stato altresì trovato in possesso di una carta di circolazione e di altri documenti relativi a un’autovettura intestata a una donna residente a Forlì, nelle vicinanze del luogo d’intervento delle pattuglie, la quale, contattata in merito, ha constatato che i documenti le erano stati rubati, nella stessa mattinata, dall’interno del proprio veicolo, lasciato in sosta sulla pubblica strada.

Il cittadino marocchino è stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione, aggravato dalla minorata difesa della parte offesa, nonché indagato in stato di libertà in relazione alla ricettazione dei documenti trovati in suo possesso. La cittadina rumena, per la quale non vi erano prove sul furto, è stata indagata in stato di libertà per ricettazione. All’esito dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto del cittadino marocchino, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì/Cesena.