Forlì, anziana scopre la passione per i “mandala” e ne realizza quasi mille

Vive a Casa mia la regina dei “mandala”. Ospite della Casa di riposo “Casa mia” Onlus di via Curiel, parte integrante della rete europea delle istituzioni sociali espresse dalla Chiesa Avventista del settimo giorno, Rosanna Minardi, questo il nome dell’artista, ha scoperto una straordinaria passione per il disegno solo in tarda età. Eccellere nella colorazione di oggetti su carta, per quanto complessi, potrebbe sembrare una qualità di poco conto: «Da quando ha maturato questo interesse – racconta l’amico Giovanni di Fonzo, che va a trovare regolarmente l’anziana nel centro – Rosanna ha aumentato la considerazione di sé stessa in modo esponenziale, fino a riacquistare la padronanza di gesti e situazioni che parevano perdute».