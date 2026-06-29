Forlì, annullato l’evento con la ministra Roccella: “Un segno di rispetto per il suo dolore”

Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, era attesa a Forlì venerdì 3 luglio, alle ore 18, in Salone Comunale per un incontro pubblico. Purtroppo, a causa della angosciosa vicenda che riguarda il marito Luigi Cavallari - disperso dal pomeriggio di sabato 27 giugno nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese - l’evento è stato annullato.

“Siamo vicini alla ministra Roccella e alla sua famiglia - affermano gli amministratori del Comune di Forlì - in questo momento di grande dolore e apprensione. Come forma di rispetto nei suoi confronti non abbiamo avuto un secondo di esitazione nel decidere di annullare l’incontro in programma il 3 luglio. Siamo vicini alla ministra anche rispetto agli ignobili commenti negativi apparsi sui social in questi giorni. Si tratta di barbarie allo stato puro, da condannare con assoluta fermezza, nella speranza che le Forze dell’Ordine possano individuare gli autori di tanta disumanità”. All’incontro, oltre a quello conclusivo del Ministro, erano previsti gli interventi del sindaco Gian Luca Zattini, del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, dell’assessore Angelica Sansavini, della già presidente della Consulta delle famiglie, Maria Cristina Terenzi, di alcune famiglie che si sarebbero raccontate, della professoressa universitaria, Elena Macchioni.