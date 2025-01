Forlì, annullato il musical “Mare Fuori”, come chiedere il rimborso

Verificare se sul biglietto è riportata la dicitura “titolo digitale”. Se “SI”, si può procedere con la richiesta di rimborso entro e non oltre i termini indicati. Se invece sul suo biglietto non è presente questa dicitura, occorre procedere con la richiesta di rimborso almeno 9 giorni prima del termine indicato per consentirle di rispedire il suo biglietto in originale.