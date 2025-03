Forlì, Angelina Castellucci, 75 anni, protagonista a The Voice Senior: “La mia passione per soul e blues”

Angelina Castellucci, 75 anni forlivese, conquista tutti a The Voice Senior, anche se poi Loredana Bertè non la inserisce nella squadra della semifinale.

La sua voce profonda ha lasciato il segno e a Forlì, dove è molto conosciuta per il suo talento, le hanno fatto tutti i complimenti. La storia di “Angie” ha commosso giudici e telespettatori, la sua non è stata una vita facile, ha perso il figlio Gabriele affetto da sclerosi multipla ma ha trovato la forza di andare avanti. La musica è stata la sua forza e la sua salvezza, soprattutto quella nera.

«La musica nera è una cosa che tu hai dentro - ha detto in Angie in trasmissione - Non la puoi spiegare. Io ho 75 anni e ho lavorato per 35 anni alle poste, ma la mia grande passione è sempre stata la musica nera, dal blues al soul. Quando tu sei disperata sembra impossibile che uno abbia voglia di cantare ma non è così perché i neri quando erano disperati cantavano nei campi di cotone. Ho avuto delle vicissitudini nella vita come capita a tante persone - ha raccontato -, però la cosa più dolorosa è che ho perso mio figlio Gabriele. Lui aveva la sclerosi multipla, è stato un grande dolore e un grande dispiacere, ma devo andare avanti sempre nel suo ricordo e pensare di vedere il mondo con i suoi occhi».

Angelina Castellucci è stata accolta con un grande sorriso da Antonella Clerici che le ha detto: «Sono molto ammirata da te perché malgrado la vita ti abbia messo a dura prova hai sempre reagito in maniera straordinaria, la musica ti ha dato una grande mano o sbaglio?». Pronta la risposta di Angie: «La musica mi ha dato coraggio specialmente nei momenti di dolore, mi ha dato questa forza di reagire alla vita e sono felice di essere qui». La cantante forlivese è stata accompagnata a The Voice dall’amica Sonia Davis, altra romagnola, che lo scorso anno è arrivata terza in finale. Angie ha quindi cercato di conquistare i quattro giudici: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, con il chiaro intento di farli girare. Ha cantando in maniera magistrale Just the Way you are di Billy Joel, un brano notissimo e tutt’altro che facile da replicare. Il primo a schiacciare il pulsante di approvazione e a voltarsi è stato Gigi d’Alessio, seguito da Loredana Bertè, Clementino e Arisa. La sua performance ha entusiasmato anche il pubblico. Clementino le ha fatto i complimenti, per la voce, per la scelta del brano e per l’outifit. «Brava, mi piaci sempre di più» ha affermato invece Loredana Berté ascoltando la sua storia. Angelina dopo aver incassato l’approvazione di tutti i giudici ha scelto proprio la squadra della Berté. «Sono molto felice di essere qui, è una trasmissione di alta qualità- ha sottolineato Angelina – vi ringrazio perché siete tutti dei grandi professionisti però io mi sento di scegliere Loredana Berté».

«Canti veramente come una professionista straniera, cioè come una jazzista - ha commentato Arisa - è stato veramente bellissimo quello che hai fatto». Tanti riconoscimenti, ma poi Angie è rimasta fuori dalla semifinale con il rammarico di tutti forlivesi e non solo.