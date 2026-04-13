Forlì, Andrea Zocca (titolare di 3 McDonald’s) nuovo presidente di Ascom Confocommercio

FORLI’. Andrea Zocca è il nuovo presidente di Ascom-Confcommercio Forlì. Prende il posto di Roberto Vignatelli, che, come da statuto, lascia dopo due mandati e dieci di anni alla guida dell’associazione di categoria. Zocca, classe 1956, è titolare dei tre McDonald’s cittadini, realtà imprenditoriali che occupano circa 150 persone; è presidente della Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi dal 2019 e componente del Consiglio direttivo di Confcommercio dallo stesso anno. A proporre il suo nome al Consiglio direttivo - che lo ha eletto all’unanimità l’aprile scorso -, è stato Vignatelli stesso. Zocca intende proseguire nel percorso di rinnovamento della struttura dell’associazione, così come dei suoi organi elettivi.

«Un primo segnale in questo senso», dice in un comunicato il direttore di Confcommercio Forlì, Andrea Zattini, «il neo-presidente lo ha già dato, ottenendo l’ingresso nella Giunta di Confcommercio del 27enne Nicola Biscaglia, attuale presidente dei Giovani Imprenditori di Forlì-Cesena. L’associazione rivolge un sentito ringraziamento a Roberto Vignatelli, che in questi dieci anni ha portato avanti gli impegni presi all’inizio del suo mandato, spendendosi senza risparmio a difesa degli interessi degli associati. Il presidente uscente ha chiesto al Consiglio direttivo di dare continuità alla composizione della Giunta, dove l’unico volto nuovo è proprio quello di Biscaglia. Nel suo intervento Vignatelli ha ringraziato i membri della Giunta di Ascom, che risulta così composta: Andrea Zocca (presidente), Raffaele Nigro (riconfermato , storico vicepresidente vicario e storico presidente della società di servizi Cat Ascom), Cesare Borghini, Roberto Vignatelli, Nicola Biscaglia, Davide Serra e Gianluca Biffi».