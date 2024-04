Questa sera porta il suo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” in scena al Piccolo di Forlì e in mattinata Andrea Pennacchi ha fatto visita all’Itaer di Forlì. “È stata la mia scuola, ho tanti bei ricordi. Io frequentavo la vecchia scuola vicino alla stazione, ora il nuovo istituto mi sembra davvero bello. Poi alla fine gli dei per me hanno avuto un senso dell’umorismo molto particolare, ma alla fine è andata bene così”.